Иранская девочка на видео разобрала и собрала автомат Калашникова за 21 секунду

В Иране девочка продемонстрировала скоростную разборку и сборку автомата Калашникова, справившись с заданием всего за 21 секунду. Кадры распространились в соцсетях и были опубликованы иранским информагентством Tasnim News.

Иранская девочка разбирает и собирает автомат Калашникова. Видео © Tasnim News

На видео девочка в чёрном чадоре и фиолетовом платке стоит за столом с оружием в окружении зрителей. После завершения сборки она поднимает автомат и демонстрирует окружающим большой палец.

Результат привлёк внимание пользователей Интернета. Для сравнения, в российских армейских нормативах отличным результатом неполной разборки АК считаются 15 секунд, а сборки — 25 секунд. При этом на ролике показано суммарное время выполнения обоих действий.

В комментариях мнения разделились. Одни пользователи восхищаются ловкостью и скоростью юной иранки, другие считают участие детей в подобных занятиях недопустимым и расценивают видео как пропаганду военной подготовки.

По сообщениям иранских СМИ, запись сделана во время занятий в рамках кампании «Жертва ради Ирана», направленной на подготовку населения к возможным военным угрозам. Точное место съёмки и возраст девочки не уточняются.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке в Иране тысячи батальонов добровольцев на случай нового удара США. Организаторы кампании «Жертвующие собой» заявили, что решение приняли из-за большого числа желающих участвовать в защите страны. По данным организаторов, к инициативе присоединились более 31,5 миллиона человек.