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Опубликовано 13 сентября, 17:47

В Иране готовят «армию добровольцев» на случай нового удара США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /tanitost

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /tanitost

В Иране сформируют тысячу батальонов из добровольцев для защиты страны в случае нападения США. Такое решение приняли организаторы кампании «Жертвующие собой» после большого числа желающих присоединиться к инициативе.

Зарегистрироваться участником может любой житель страны. По данным сайта кампании, к настоящему моменту поступило более 31,5 млн заявок. Именно масштаб отклика стал причиной решения создать тысячу отдельных подразделений.

С 15 сентября зарегистрированным добровольцам предложат пройти специальные курсы. Программа будет включать военную подготовку и обучение оказанию первой помощи. Организаторы рассчитывают подготовить участников к действиям в случае угрозы стране.

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Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что конфликт с Ираном может завершиться ещё до промежуточных выборов в Конгресс. Если договориться раньше не удастся, американский лидер ожидает урегулирования сразу после ноябрьского голосования. По его словам, Тегеран очень заинтересован в мирном соглашении и постоянно пытается выйти на связь с Вашингтоном.

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Юлия Сафиулина
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