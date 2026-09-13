В Иране готовят «армию добровольцев» на случай нового удара США

В Иране сформируют тысячу батальонов из добровольцев для защиты страны в случае нападения США. Такое решение приняли организаторы кампании «Жертвующие собой» после большого числа желающих присоединиться к инициативе.

Зарегистрироваться участником может любой житель страны. По данным сайта кампании, к настоящему моменту поступило более 31,5 млн заявок. Именно масштаб отклика стал причиной решения создать тысячу отдельных подразделений.

С 15 сентября зарегистрированным добровольцам предложат пройти специальные курсы. Программа будет включать военную подготовку и обучение оказанию первой помощи. Организаторы рассчитывают подготовить участников к действиям в случае угрозы стране.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что конфликт с Ираном может завершиться ещё до промежуточных выборов в Конгресс. Если договориться раньше не удастся, американский лидер ожидает урегулирования сразу после ноябрьского голосования. По его словам, Тегеран очень заинтересован в мирном соглашении и постоянно пытается выйти на связь с Вашингтоном.