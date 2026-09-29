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Опубликовано 29 сентября, 13:58

Иранский риал рухнул до исторического минимума

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Vasiliev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Vasiliev

Иранский риал опустился до нового исторического минимума по отношению к доллару США. На свободном валютном рынке за один доллар 29 сентября давали около 2,53 млн риалов, следует из данных площадки TGJU.

Ещё накануне доллар завершил торги примерно на отметке 2,448 млн риалов. Таким образом, ослабление национальной валюты продолжилось и на следующий день. По данным Reuters, на экономику Ирана давят сокращение нефтяных доходов, ограничения внешней торговли и рост стоимости повседневных товаров. На этом фоне жители страны всё чаще сокращают расходы, а бизнес сталкивается с падением спроса.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что в ночь на 27 сентября через Ормузский пролив вывезли рекордный объём нефти — больше, чем до войны с Ираном. Поставки через пролив действительно выросли на фоне спора Вашингтона и Тегерана о его открытии.

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Анастасия Никонорова
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