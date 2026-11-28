Иранский риал упал до исторического минимума на фоне рекордной инфляции
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Иранский риал 28 ноября обновил исторический минимум по отношению к доллару США. На свободном валютном рынке стоимость американской валюты приблизилась к трём миллионам риалов.
По данным площадки Bonbast, за доллар давали около 2,99 млн риалов против 2,938 млн накануне. Ослабление валюты происходит на фоне американских санкций и морской блокады.
Согласно данным иранского статистического центра, потребительские цены в октябре выросли на 88,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продукты питания и напитки подорожали на 112,6%, а среднегодовая инфляция достигла 76,8%.
Ранее Life.ru сообщал о намерении Ирана прорвать американскую морскую блокаду. Замглавы МИД республики Казем Гариб-Абади заявил о готовности принять необходимые для этого меры. При этом Тегеран продолжал искать дипломатические пути урегулирования конфликта с Вашингтоном.