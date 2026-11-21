Иран готов предпринять любые необходимые меры для прорыва американской морской блокады. Об этом заявил замглавы МИД республики Казем Гариб-Абади, передаёт агентство Mehr.

«Мы расцениваем экономическую блокаду (навязанную террористической армией США) как акт войны и предпримем любые необходимые меры для ее прорыва», — подчеркнул дипломат.

При этом Тегеран продолжает искать возможность дипломатического урегулирования конфликта с Вашингтоном. По словам Гариб-Абади, иранские представители поддерживают контакты с посредниками как лично, так и дистанционно, пытаясь выяснить, есть ли смысл возобновлять переговоры с американской стороной.

Особую роль в этих усилиях играет Катар. Дипломат рассказал, что вечером 20 ноября в Иран прибыла катарская делегация, которая провела с местными представителями около двух часов за столом переговоров, после чего покинула страну. Гариб-Абади поблагодарил Доху за содействие поиску мирного решения.

Ранее Life.ru сообщал об американском ударе по торговому судну в Оманском заливе. По данным Центрального командования США, 7 ноября экипаж проигнорировал требования изменить курс и попытался нарушить морскую блокаду Ирана. После удара по корме судно лишилось возможности продолжить движение. Название корабля и характер перевозимого груза не раскрывались.