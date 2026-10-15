Ирэн Феррари обвинила двоюродного брата в хищении 6 млн рублей

Обладательница самой большой силиконовой груди в России Ирэн Феррари обвинила двоюродного брата в обмане на шесть миллионов рублей. По словам модели, родственник обещал помочь ей с покупкой роскошных автомобилей, но в итоге она осталась и без машин, и без денег. Историю женщина рассказала телеграм-каналу Baza.

Всё началось с желания Феррари приобрести Bentley Continental GT. Узнав о её планах, двоюродный брат Владимир предложил необычайно выгодный вариант — автомобиль всего за 1,8 миллиона рублей. Модель не стала сомневаться в цене и передала родственнику деньги.

Однако долгожданная иномарка так и не появилась. По словам Феррари, Владимир постоянно находил причины откладывать передачу машины. Сначала он объяснял задержку отсутствием владельцев, затем ссылался на то, что автомобиль невозможно перегнать из-за летней резины.

Спустя некоторое время модель, как она утверждает, выяснила, что Bentley никто не покупал. Женщина считает, что переданные деньги родственник потратил на собственные нужды.

При этом история с Bentley оказалась не единственной финансовой претензией к брату. Ранее Владимир уже помогал Ирэн приобрести Mercedes за четыре миллиона рублей. Машина, по словам модели, оказалась в плохом техническом состоянии и потребовала ремонта.

Позднее родственник взялся перепродать Mercedes, но вырученные средства, как утверждает Феррари, ей не передал. Таким образом, общую сумму своих потерь женщина оценивает в шесть миллионов рублей.

Покупка автомобиля по привлекательной цене уже оборачивалась финансовыми потерями для российских покупателей. Как сообщал Life.ru 13 августа, калужский автоблогер Дмитрий Примаков приобрёл Skoda Octavia у пожилой пары и даже записал на видео их подтверждение добровольности сделки. Однако позднее продавцы заявили, что действовали под влиянием мошенников.