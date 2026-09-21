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Опубликовано 21 сентября, 00:42

Ирина Яровая побеждает на выборах в Госдуму на Камчатке с 71,79%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Подсчёт голосов в Камчатском одномандатном округе завершился. После обработки всех протоколов вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сохраняет значительный отрыв от остальных участников кампании.

По данным онлайн-табло ЦИК, обработано 100% протоколов. Результат Яровой составляет 71,79%. Второе место занимает кандидат от КПРФ Роман Литвинов — его результат составляет 11,69%. Представитель ЛДПР Владимир Смолин получил 6,92%, Алексей Николаев от «Справедливой России» — 6,48%.

«Единая Россия» набирает 57,70% после обработки 64,98% протоколов
«Единая Россия» набирает 57,70% после обработки 64,98% протоколов

Ранее Life.ru писал, что мэр Ярославля Артём Молчанов сохраняет первое место на выборах в Госдуму по Ростовскому одномандатному округу №194. После подсчёта 99,64% протоколов кандидат от «Единой России» получает 33,25% голосов. Ближайший соперник Молчанова — представитель «Справедливой России» Анатолий Грешневиков — набирает 22,84%.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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