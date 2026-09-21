Молчанов побеждает на выборах в Госдуму в Ярославской области

Мэр Ярославля Артём Молчанов сохраняет первое место на выборах в Госдуму по Ростовскому одномандатному округу №194. После подсчёта 99,64% протоколов кандидат от «Единой России» получает 33,25% голосов.

Ближайший соперник Молчанова — представитель «Справедливой России» Анатолий Грешневиков — набирает 22,84%. Таким образом, разница между кандидатами составляет более 10 процентных пунктов. Третьим идёт кандидат от КПРФ Михаил Парамонов с результатом 12,31%. Алексей Горохов от «Новых людей» получает 8,25%, Сергей Балабаев от «Яблока» — 7,81%.

Ранее в Якутском одномандатном округе № 29 кандидат от «Единой России» Пётр Шамаев набрал 37,35% голосов после обработки всех протоколов. Вторым с 17,01% оказался Федот Тимусов от «Справедливой России». Представительница «Новых людей» Нюргуяна Заморщикова получила 14,75% голосов.