Ирландский аналитик напомнил Каллас о прошлом её семьи после слов об СССР
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Сомнения главы евродипломатии Каи Каллас в роли СССР в победе над нацизмом вызвали критику ирландского аналитика Филипа Пилкингтона. В соцсети X он также обратил внимание на её семейное прошлое.
Аналитик напомнил, что люди смеются над Каллас, потому что считают её необразованной, но всё гораздо глубже.
«Её семья принадлежала к номенклатуре, хотя сама она постоянно говорит о советском угнетении. <…> Да, она необразованна. Да, она также скрывает немало скелетов в шкафу», — написал Пилкингтон.
Ранее Life.ru сообщал, что ирландский журналист Брайан Макдональд также выступил против исторических оценок Каллас. По его мнению, её слова о вкладе СССР и Китая в победу над нацизмом оставляют без внимания ключевые обстоятельства Второй мировой войны. Журналист признался, что сначала усомнился в подлинности видеозаписи — настолько неожиданными для него оказались заявления главы евродипломатии.