Сомнения главы евродипломатии Каи Каллас в роли СССР в победе над нацизмом вызвали критику ирландского аналитика Филипа Пилкингтона. В соцсети X он также обратил внимание на её семейное прошлое.

Аналитик напомнил, что люди смеются над Каллас, потому что считают её необразованной, но всё гораздо глубже.

«Её семья принадлежала к номенклатуре, хотя сама она постоянно говорит о советском угнетении. <…> Да, она необразованна. Да, она также скрывает немало скелетов в шкафу», — написал Пилкингтон.