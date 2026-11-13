Глава европейской дипломатии Кая Каллас попыталась обосновать своё право представлять Евросоюз на переговорах с Россией, вспомнив советского министра иностранных дел Андрея Громыко. На саммите европейских лидеров в Дублине она сослалась на приписываемые дипломату правила ведения переговоров и заявила, что Москва якобы не хочет иметь с ней дело из-за её жёсткой позиции.

Каллас напомнила, что европейские лидеры ещё в июне 2024 года согласовали её кандидатуру на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. По её мнению, это решение уже даёт ей необходимые полномочия для участия в международных переговорах.

«Все лидеры ЕС фактически согласились, что я та, кто представляет Европу в сфере внешней политики и политики безопасности», — заявила глава евродипломатии.

Отвечая на вопрос о возможном отказе России вести с ней переговоры, Каллас призвала европейские страны не позволять Москве влиять на выбор представителя ЕС. Она предположила, что российская сторона не заинтересована в контактах с ней, поскольку считает её слишком сильным переговорщиком.

В подтверждение своей позиции дипломат привела слова, которые приписала бывшему министру иностранных дел СССР Андрею Громыко. По её версии, Москва якобы использует тактику максимальных требований, угроз и ультиматумов, рассчитывая впоследствии получить уступки от западных стран.

«Как говорил министр (иностранных дел Советского Союза Андрей Андреевич — прим. Life.ru) Громыко, сначала надо предъявить угрозы и ультиматумы, потому что потом всегда найдутся те, кто предложит нечто, чего у вас не было», — сказала Каллас.

Однако эта формулировка не является подтверждённой дословной цитатой советского дипломата. Она представляет собой пересказ так называемой «ловушки Громыко» — переговорной тактики, описываемой в западных учебных материалах. Каллас уже обращалась к этой аналогии в 2022 году, когда занимала пост премьер-министра Эстонии. Тогда она перечисляла три приписываемых Громыко правила: требовать максимума, выдвигать ультиматумы и не соглашаться на первоначальные уступки собеседника.

Ранее Life.ru рассказывал о расколе внутри Евросоюза из-за выбора единого переговорщика с Россией. По данным Politico, европейские лидеры разделились на три лагеря. Одни поддерживают кандидатуру председателя Евросовета Антониу Кошты, другие выступают за Каллас, а Франция и Германия не хотят передавать Брюсселю исключительное право представлять Европу на международных переговорах. Некоторые дипломаты даже назвали возможность назначения главы евродипломатии неудачной идеей, опасаясь, что её позиция осложнит контакты с Москвой.

Инициатором обсуждения единого представительства стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая призвала ЕС отказаться от разрозненных дипломатических инициатив. Она предложила либо выбрать одного переговорщика с мандатом всех 27 стран, либо официально поручить эту роль небольшой группе государств. Впоследствии Кошта согласился вынести вопрос на обсуждение европейских лидеров.