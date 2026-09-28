IRNA: Иран не планирует нового раунда переговоров с США в Нью-Йорке

Иранская делегация не планирует проводить новый раунд переговоров с представителями США в Нью-Йорке. Тегеран ожидает ответа Вашингтона на ранее переданные предложения. Об этом агентству IRNA сообщил источник, близкий к иранской делегации.

Ранее представители Ирана передали американской стороне свою позицию через посредничество Катара. Контакты проходили на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По словам источника, после этого Тегеран решил дождаться реакции Вашингтона, прежде чем обсуждать новую встречу.

«Планов на новый раунд переговоров с американской стороной нет в повестке иранских представителей. Министр иностранных дел по завершении своей запланированной программы во вторник вернётся на родину», — сообщил источник агентства.

Он также уточнил, что Иран пока ожидает ответа США на переданные предложения. Ранее Тегеран сообщал, что использует Катар как один из посреднических каналов для контактов с Вашингтоном.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил новых военных действий против Ирана. Американский лидер при этом не стал утверждать, что удары обязательно последуют после промежуточных выборов в Конгресс. На фоне конфликта Вашингтон продолжает совмещать военное давление с дипломатическими контактами с Тегераном. Трамп также заявлял, что допускает возможность соглашения с Ираном после ноябрьских выборов.