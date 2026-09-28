Ульянов призвал США искать мирное решение конфликта с Ираном

Соединённым Штатам следует сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта с Ираном. Такой призыв постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов опубликовал в социальной сети X.

По словам дипломата, Вашингтон рассчитывает на серьёзное ослабление иранской экономики уже несколько десятилетий. Однако, как считает Ульянов, силовые и экономические методы не позволяют добиться устойчивого решения.

«США ждут краха иранской экономики с 1980 года. Для США, Персидского залива и для всего мира было бы лучше, если бы Вашингтон наконец решил сосредоточиться на мирных решениях. Другие варианты не работают», — написал Ульянов.

Российский постпред и ранее выступал за дипломатическое урегулирование разногласий вокруг Ирана. В сентябре он заявлял, что вопросы, связанные с иранской ядерной программой, необходимо решать через диалог и переговоры.

Ранее сообщалось, что Ирак попросил США разрешить в порядке исключения ограниченные авиарейсы в Иран и обратно. Багдад предложил допустить такие перелёты для национального перевозчика Iraqi Airways, а все рейсы из Ирана принимать только в аэропорту Эн-Наджафа. Переговоры проходят после введения Вашингтоном новых ограничений против иранского авиационного сектора. Иракская сторона объясняла необходимость исключений в том числе поездками граждан на лечение, учёбу и религиозные мероприятия.