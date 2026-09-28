Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 сентября, 22:14

Ульянов призвал США искать мирное решение конфликта с Ираном

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Соединённым Штатам следует сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта с Ираном. Такой призыв постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов опубликовал в социальной сети X.

По словам дипломата, Вашингтон рассчитывает на серьёзное ослабление иранской экономики уже несколько десятилетий. Однако, как считает Ульянов, силовые и экономические методы не позволяют добиться устойчивого решения.

«США ждут краха иранской экономики с 1980 года. Для США, Персидского залива и для всего мира было бы лучше, если бы Вашингтон наконец решил сосредоточиться на мирных решениях. Другие варианты не работают», — написал Ульянов.

Российский постпред и ранее выступал за дипломатическое урегулирование разногласий вокруг Ирана. В сентябре он заявлял, что вопросы, связанные с иранской ядерной программой, необходимо решать через диалог и переговоры.

Международная коалиция передала Ираку все свои базы и штабы
Международная коалиция передала Ираку все свои базы и штабы

Ранее сообщалось, что Ирак попросил США разрешить в порядке исключения ограниченные авиарейсы в Иран и обратно. Багдад предложил допустить такие перелёты для национального перевозчика Iraqi Airways, а все рейсы из Ирана принимать только в аэропорту Эн-Наджафа. Переговоры проходят после введения Вашингтоном новых ограничений против иранского авиационного сектора. Иракская сторона объясняла необходимость исключений в том числе поездками граждан на лечение, учёбу и религиозные мероприятия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Ирак
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar