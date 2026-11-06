Немецкая полиция спустя 53 года пытается выяснить судьбу 13-летней Изольды Беккер, бесследно исчезнувшей после посещения ярмарки в Северном Рейне — Вестфалии. Следователи разыскивают людей, которые находились на празднике в мае 1973 года и могли стать свидетелями последних часов жизни школьницы. Правоохранители предполагают, что девочка погибла, однако не исключают, что причиной её исчезновения стало преступление. Об этом говорится в официальном сообщении полиции Бонна.

Зацепкой в расследовании стали воспоминания очевидцев об автомобильном аттракционе на ярмарке в Виндек-Даттенфельде. Именно возле площадки с машинками, на которых посетители катались и сталкивались друг с другом, Изольду видели 20 мая 1973 года. По установленным следствием данным, девочка находилась там примерно с 10:30 до 13:30. После этого её след оборвался. Домой школьница так и не вернулась, а на следующий день родственники обратились в полицию.

Первоначальные поиски не помогли установить, куда направилась Изольда после посещения аттракциона. За последующие десятилетия правоохранители также не получили достоверных сведений о её местонахождении. Сейчас пропавшей было бы около 66 лет.

В марте 2026 года специальное подразделение полиции Бонна, занимающееся нераскрытыми преступлениями прошлых лет, вновь взялось за материалы дела. Следователи изучили старые документы, восстановили обстоятельства исчезновения и обратились к возможным свидетелям. После этого удалось получить новые показания и разыскать даже человека, который более полувека назад владел автомобильным аттракционом.

К расследованию подключили и представителей ярмарочной индустрии Северного Рейна — Вестфалии. Полицейские опросили работников, которые могли находиться в Виндек-Даттенфельде в мае 1973 года или сохранить сведения о проходившем там празднике. Однако полученная информация пока не позволила установить, что произошло с девочкой.

Теперь следователи рассчитывают найти посетителей ярмарки, проходившей с 19 по 21 мая 1973 года. Особый интерес представляют старые фотографии, сделанные возле автомобильного аттракциона, а также любые воспоминания о людях, находившихся рядом с Изольдой. В полиции надеются, что даже незначительная на первый взгляд подробность поможет восстановить события того дня.

Похожее расследование недавно возобновили в России. Так, на Сахалине спустя почти 30 лет после загадочного исчезновения Марины Смирновой следователи возбудили уголовное дело об убийстве из корыстных побуждений. Женщина пропала 7 апреля 1997 года в Южно-Сахалинске, после того как вместе с супругом отвезла детей в школу. Её дочь долгие годы пыталась выяснить судьбу матери и подозревала, что к произошедшему мог быть причастен отец. В ходе новой проверки специалисты обнаружили с помощью георадара подозрительный участок под бетонным полом бывшего семейного дома. Дополнительным обстоятельством стала крупная сумма денег, которой пропавшая располагала незадолго до исчезновения. Уголовное дело возбудили 30 октября 2026 года.