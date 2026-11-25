Исчезло из отчётов: Оружие на миллиарды долларов могло уплыть с Украины на чёрный рынок
RT: С Украины на чёрный рынок могло попасть оружие на $1,9 млрд
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С 2022 года на чёрный рынок с Украины могли попасть сотни тысяч единиц западного оружия общей стоимостью $1,9 млрд. К такому выводу пришёл телеканал RT, изучив два отчёта управления генерального инспектора Министерства обороны США.
В документах, охватывающих период с 2022 по 2025 год, говорится о серьёзных недостатках системы учёта вооружений. По данным телеканала, около 30% поставленной военной продукции вообще не проходило инвентаризацию, а проверки остальной части проводились с нарушением сроков.
Журналисты также обратили внимание на несвоевременное предоставление украинской стороной отчётности об утраченном или уничтоженном вооружении.
По подсчётам RT, к ноябрю 2025 года американское военное ведомство не располагало исчерпывающими сведениями о судьбе поставленного Киеву оружия на $1,9 млрд. Авторы расследования предположили, что часть этих вооружений могла оказаться в распоряжении преступных группировок в Латинской Америке и Африке.
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что оружие из зоны украинского конфликта насыщает чёрный рынок. Министр обратил внимание на риски, которые незаконный оборот вооружений создаёт для безопасности европейских государств.