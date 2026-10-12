Искала медь, нашла золото: Британка потратила £190 на необычную свадьбу после долгих лет одиночества

Жительница Великобритании в 39 лет устроила свадьбу с самой собой в Лас-Вегасе, потратив на церемонию 190 фунтов стерлингов (около 23 тысяч рублей). Своей необычной историей она поделилась с Daily Mail.

Британка рассказала, что ещё в 20 лет составила жизненный план: к 25 годам выйти замуж за любящего мужчину и создать семью. Однако годы шли, а отношения так и не складывались. Женщина признаётся, что часто увлекалась обаятельными мужчинами, которые не были готовы к серьёзным обязательствам. Сейчас ей 40 лет, и, по собственным словам, длительных отношений у неё никогда не было.

В 29 лет ситуация осложнилась проблемами со здоровьем. Женщина страдала от постоянной усталости, а её вес значительно увеличился. Лишь в 37 лет врачи диагностировали у неё гибридную форму диабета, сочетающую признаки первого и второго типов. Благодаря лечению она смогла улучшить самочувствие и сбросить около 44 килограммов, но устроить личную жизнь по-прежнему не удавалось.

Переломный момент наступил в октябре прошлого года, когда британка отправилась в Лас-Вегас с другом Сэмом. Во время прогулки по свадебным часовням она призналась, что мечтает выйти замуж. Сотрудница одного из заведений предложила необычный вариант — провести церемонию бракосочетания с самой собой.

Идея настолько понравилась женщине, что она сразу приобрела свадебный пакет стоимостью 190 фунтов. В него входили получасовая церемония и цветы. Британка также купила свадебное платье, а с помощью ведущей церемонии Джанет составила клятвы самой себе.

«Я буду жить, не пытаясь изменить себя ради того, чтобы угодить другим», — пообещала она себе у алтаря.

Кульминацией церемонии стало надевание обручального кольца на собственный палец. Британка призналась, что едва сдерживала слёзы и впервые за долгое время почувствовала настоящую гордость за себя.

Вернувшись в Манчестер, женщина рассказала о свадьбе матери и друзьям. Мама лишь вздохнула, а приятели решили, что всё это шутка. Однако для самой британки церемония имела серьёзное значение.

Сейчас она снова ходит на свидания, но пока не рассказывает мужчинам о своём необычном браке. При этом женщина надеется однажды вновь произнести свадебные клятвы — уже перед настоящим женихом.

Ранее Life.ru рассказывал, как 35-летняя медсестра из Колумбии Лизбет Патиньо вышла замуж за красный автобус TransMilenio, курсирующий по маршруту № 60 в Боготе. Женщина устроила тайную свадебную церемонию в белом платье, с тортом и кольцом, пригласив лишь одного гостя. Ради возможности чаще видеться со своим «супругом» она уволилась из больницы и устроилась уборщицей в автобусное депо. Позже колумбийка даже сделала татуировку с изображением любимого транспорта.