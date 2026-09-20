«Искала университет в Боготе»: Нимайер рассказал о шутках немцев про Бербок

В Германии шутят над бывшей главой МИД Анналеной Бербок из-за её нового места работы в Колумбийском университете, рассказал РИА «Новости» глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его словам, одна из шуток построена на созвучии названия американского Columbia University со страной Колумбия.

«Мы все шутим, что после назначения её видели в Боготе, потому что она поехала туда искать Колумбийский университет», — сказал Нимайер.

Политик также заявил, что в Германии Бербок нередко критикуют за её знания и публичные высказывания. По его оценке, большинство жителей страны не хотело бы её возвращения в германскую политику.

Ранее Life.ru сообщал, что Бербок после завершения работы в ООН решила переехать в США и преподавать в Колумбийском университете. Экс-глава МИД тогда заявила, что намерена отойти от публичной жизни и некоторое время побыть частным лицом.