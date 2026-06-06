На ковёр! В Германии раскритиковали Бербок из-за неудачи на выборах в Совбез ООН

После провала Германии на выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН экс-глава МИД страны и председатель Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций Анналена Бербок может оказаться в центре парламентского разбирательства. Об этом сообщила газета Bild.

«Мы должны всеобъемлющим образом изучить причины этого позорного поражения», — заявил изданию внешнеполитический эксперт парламентской фракции ХДС/ХСС Штефан Майер (ХСС).

По его словам, Бербок должна объяснить, какие меры она принимала для получения большинства голосов при подаче заявки Германии.

К обсуждению подключился министр по международным делам земли Гессен Манфред Пенц (ХДС), заявивший, что ответственность за провал не следует возлагать на нынешнее руководство страны — канцлера Фридриха Мерца и главу МИД Йоханна Вадефуля.

Он добавил, что именно работа Бербок на посту министра иностранных дел привела к неудаче, тогда как в прошлые годы Германия успешнее проходила аналогичные процедуры благодаря лучшей подготовке. Отдельно Bild указывает, что критика Бербок звучит и со стороны некоторых африканских стран, которые связывают провал немецкой заявки с её внешнеполитическим курсом и стилем дипломатии.

Так, бывший президент Ботсваны Мокветси Масиси заявил, что Бербок следовало сосредоточиться на дипломатической работе, а не на публичных рекомендациях африканским странам, включая советы по размещению туалетов в Нигерии и вопросам обращения со слонами. Он добавил, что подобные заявления могли повлиять на отношение к Германии в Африке и, как следствие, на результаты голосования.

В материале также отмечается, что в ряде африканских стран ранее высказывали недовольство тем, что немецкая дипломатия и предыдущий министр месяцами игнорировали официальные обращения и приглашения.