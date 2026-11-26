В Сингапуре 30-летний гражданин Мьянмы Е Лин предстал перед судом из-за сгенерированной нейросетью фотографии крокодила. Безобидная, по мнению мужчины, шутка обернулась поисковой операцией и приостановкой занятий водными видами спорта. На заседании 25 ноября обвиняемый признал вину, сообщает телеканал CNA.

Всё началось 20 августа, когда мужчина сфотографировал водохранилище Пандан и с помощью нейросети Gemini добавил на снимок рептилию. Изображение разошлось среди коллег и в итоге попало в рабочий чат Национального агентства водных ресурсов Сингапура.

Власти организовали поиски крокодила с привлечением специалистов Национального управления парков. Гребцам и каноистам временно запретили тренироваться на водоёме.

Когда поиски не дали результатов, началось расследование. Проверка телефона Е Лина позволила установить происхождение изображения. Мужчина удалил сгенерированные снимки и историю переписки с нейросетью, однако на устройстве сохранились скриншоты.

В суде гражданин Мьянмы раскаялся и попросил ограничиться штрафом, объяснив, что содержит свою мать и хочет продолжать работать в Сингапуре. Прокуратура запросила для него от шести до семи недель тюремного заключения. Приговор огласят 1 декабря.

Тем временем в России задумались над законодательным регулированием подобных технологий. В частности, депутат Госдумы Александр Ивачёв в беседе с Life.ru предложил ввести обязательную маркировку созданных нейросетями фотографий и видеороликов, чтобы пользователи могли отличать подлинные материалы от сгенерированных.