В МИД России предупредили о рисках использования дипфейков с главой ведомства Сергеем Лавровым и официальным представителем Марией Захаровой. Подобные подделки могут стать инструментом информационных провокаций и привести к серьёзным последствиям, заявил ТАСС заместитель директора департамента международной информационной безопасности МИД России Эрнест Чернухин на медиафоруме в Смоленске.

Технологии дипфейков позволяют создавать видеозаписи и изображения, на которых политики выглядят так, будто действительно произносят определённые слова или совершают какие-либо действия. В результате аудитория может принять сфабрикованный материал за подлинный. Чернухин обратил внимание, что подобные манипуляции уже затрагивают российских представителей внешнеполитического ведомства.

«Я уже говорил на форуме о дипфейках в отношении Лаврова и Захаровой: изображения регулярно подменяют и искажают. Технологическое развитие усиливает возможности создания такого неправомерного материала. Это самое опасное. Это может привести к очень опасным последствиям», — утверждает Чернухин.

Ранее Мария Захарова рассказала, как Сергей Лавров прислал ей ролик с собственным участием, который оказался дипфейком. По словам дипломата, история произошла около двух лет назад, когда такие подделки начали особенно массово появляться в Сети. Захарова отметила, что сегодня в подлинности роликов сомневаются уже сами люди, изображённые на них. По её оценке, создать убедительную подделку может практически любой человек, используя бесплатную ИИ-модель в смартфоне.