«Вроде я, но не я»: Захарова вспомнила реакцию Лаврова на дипфейк

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме рассказала, как министр иностранных дел Сергей Лавров прислал ей ролик с собственным участием, который оказался дипфейком.

По словам дипломата, история произошла около двух лет назад, когда такие подделки начали особенно массово появляться в Сети. Захарова сразу подтвердила, что видео фейковое.

«Я вот тоже подумал, что это не я», — передала она ответ министра.

Захарова отметила, что сегодня в подлинности роликов сомневаются уже сами люди, изображённые на них. По её оценке, создать убедительную подделку может практически любой человек, используя бесплатную ИИ-модель в смартфоне.

Дипломат добавила, что без специальных инструментов и проверки фейковое видео порой невозможно отличить от настоящего. При этом ложная информация распространяется быстрее достоверной: алгоритмы соцсетей охотно продвигают эмоциональный и провокационный контент.

На той же площадке Захарова высмеяла зарубежных экспертов, которые часами рассуждают о том, что «думает Путин». По её словам, анализировать можно конкретные заявления, документы или утечки, однако строить выводы о мыслях российского лидера без фактуры бессмысленно.