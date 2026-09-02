«Вроде я, но не я»: Захарова вспомнила реакцию Лаврова на дипфейк
Захарова рассказала о существовании фейковых видео с Лавровым
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме рассказала, как министр иностранных дел Сергей Лавров прислал ей ролик с собственным участием, который оказался дипфейком.
По словам дипломата, история произошла около двух лет назад, когда такие подделки начали особенно массово появляться в Сети. Захарова сразу подтвердила, что видео фейковое.
«Я вот тоже подумал, что это не я», — передала она ответ министра.
Захарова отметила, что сегодня в подлинности роликов сомневаются уже сами люди, изображённые на них. По её оценке, создать убедительную подделку может практически любой человек, используя бесплатную ИИ-модель в смартфоне.
Дипломат добавила, что без специальных инструментов и проверки фейковое видео порой невозможно отличить от настоящего. При этом ложная информация распространяется быстрее достоверной: алгоритмы соцсетей охотно продвигают эмоциональный и провокационный контент.
На той же площадке Захарова высмеяла зарубежных экспертов, которые часами рассуждают о том, что «думает Путин». По её словам, анализировать можно конкретные заявления, документы или утечки, однако строить выводы о мыслях российского лидера без фактуры бессмысленно.
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