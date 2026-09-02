Захарова высмеяла экспертов за рассуждения о том, «что думает Путин»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла зарубежных экспертов, которые в телеэфирах часами рассуждают о том, что якобы думает президент России Владимир Путин. Об этом дипломат заявила на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Я обожаю, когда, сидя где-нибудь в Нидерландах или Варшаве, Тель-Авиве, они говорят в эфирах: „Путин думает“. Вот это вообще моё самое любимое!» — сказала Захарова.

По её словам, предметом для анализа могут быть конкретные слова российского президента, подписанные им документы или появившиеся утечки. Однако попытки продолжительное время обсуждать предполагаемые мысли Путина представитель МИД сочла несостоятельными.

«Но „Путин думает“… Они реально по три-четыре часа это обсуждают!» — добавила дипломат.

Захарова сделала заявление на сессии «Информационные вызовы в АТР: стратегии противодействия деструктивному внешнему влиянию в условиях роста конфликтного потенциала». ВЭФ проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Ранее Life.ru рассказывал о другом выступлении Захаровой на тему информационного противостояния: дипломат заявляла о кампании, которая направлена на ослабление патриотических чувств россиян.