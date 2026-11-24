В России необходимо ввести обязательную маркировку фотографий и видео, созданных с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, стране важно развивать собственные нейросети, которые будут учитывать национальные требования и стандарты. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы от КПРФ Александр Ивачёв.

Депутат Госдумы Александр Ивачёв допустили введение обязательной маркировки ИИ-медиаматериалов. Видео © Life.ru

«ИИ-контент он всё больше начинает походить на реальные съёмки, фотографии, видео. Поэтому, конечно, объективно нужно закладывать механизм, который будет позволять потребителю этой информации быстро и чётко определить, это реальное фото или видео, или это генерация. Моё мнение, что, конечно, это должно быть закреплено в законодательстве. Как это будет, у нас комитет только сейчас строит планы на эту сессию, на весеннюю, я думаю, что какие-то инициативы явно появятся», — отметил он.

Говоря о возможных изменениях в 2027 году, депутат выступил не столько за запреты, сколько за установление чётких границ использования новых технологий. По его мнению, требования должны различаться в зависимости от сферы применения ИИ. Особое внимание необходимо уделить образованию, где ответы цифровых помощников способны влиять на представления школьников об исторических событиях.

Ивачёв подчеркнул, что трактовки отечественной и мировой истории должны соответствовать российским учебникам и принятому в стране взгляду на прошлое. При этом он сомневается, что зарубежные языковые модели всегда будут придерживаться такого подхода. Именно поэтому парламентарий считает принципиально важным развитие собственных технологий, которые смогут учитывать российские образовательные требования.

«То же самое касается, допустим, медицины, что напрямую влияет на здоровье жизни людей. Нужно быть убеждённым в том, что эти модели точно дают верные ответы, не выдумывают и тем самым не ставят под угрозу здоровье людей. Поэтому использование в медицине нужно регламентировать», — отметил депутат.

Вместе с тем Ивачёв не призывает отказываться от искусственного интеллекта. Он признаёт, что в ряде отраслей такие технологии уже способны справляться с отдельными заданиями эффективнее человека. Главной задачей Госдумы парламентарий считает определение правовых рамок, которые позволят пользоваться преимуществами ИИ, не подвергая людей неоправданному риску.

Ранее Life.ru сообщал о планах создать первую российскую суверенную нейросеть специально для школьного образования. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что систему наполнят проверенной информацией и адаптируют для безопасного использования детьми. Представить разработку рассчитывают до конца 2026/27 учебного года, однако прежде она должна пройти тестирование.