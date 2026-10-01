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Опубликовано 1 октября, 19:05

Искусственный интеллект на поле боя может решить судьбу человечества, предупредил Путин

Путин: Пределы применения ИИ в войнах — вопрос выживания человечества

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Применение искусственного интеллекта в сфере безопасности напрямую затрагивает будущее. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Пределы использования технологий искусственного интеллекта в сфере безопасности — это вопрос выживания человечества», — сказал он.

По его словам, ИИ делает средства ведения боевых действий более эффективными. Однако у этого есть обратная сторона — конфликты становятся всё более разрушительными.

Путин призвал начать честное профессиональное обсуждение этой проблемы на международном уровне. Речь идёт о том, какими становятся современные способы вооружённой борьбы и к чему они могут привести.

Глава государства поставил вопрос о том, как удержать гуманитарные рамки в условиях растущих разрушительных возможностей. По его словам, важно ограничить самые жёсткие проявления вооружённых конфликтов.

Путин: Технологии открывают фантастические перспективы, но они же несут угрозу
Путин: Технологии открывают фантастические перспективы, но они же несут угрозу

Ранее Life.ru сообщал, что Путин предупредил об угрозе цифрового тоталитаризма из-за искусственного интеллекта. По словам президента, распространение таких технологий может стать новой попыткой обезличить людей и подогнать их под единый шаблон. Только на этот раз — с помощью чужих алгоритмов.

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Вероника Бакумченко
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