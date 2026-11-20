Исландский хостинг-провайдер «1984» полностью приостановил работу после масштабной кибератаки, затронувшей десятки тысяч клиентов. Среди пострадавших пользователей могут быть и российские компании. О серьёзности инцидента рассказал управляющий директор провайдера Мёрдур Аслаугарсон в интервью национальной телерадиокомпании RÚV.

Отключение произошло 20 ноября примерно в 14:00–14:20 по московскому времени. Перестали работать веб-хостинг, электронная почта, виртуальные частные серверы (VPS) и другие услуги. В результате пользователи потеряли доступ к сайтам, серверным мощностям и корпоративной переписке.

В компании подтвердили, что инфраструктура подверглась организованной и технически сложной атаке. Предварительные результаты расследования указывают на высокую подготовку злоумышленников. При этом специалисты пока не могут исключить, что пострадало больше систем, чем удалось обнаружить на первоначальном этапе.

Руководство «1984» приняло решение самостоятельно отключить всю инфраструктуру, чтобы ограничить распространение атаки и сохранить возможность полноценного расследования. Первыми планируется восстановить электронную почту и DNS — систему, которая связывает доменные имена сайтов с IP-адресами серверов. Эти сервисы будут работать под усиленным наблюдением специалистов по кибербезопасности.

К расследованию подключилась национальная исландская группа реагирования на компьютерные инциденты CERT-IS. Компания предупредила клиентов, что остальные услуги вернутся только после необходимых проверок безопасности. Конкретных сроков полного восстановления пока нет.

«1984» — исландская компания, предоставляющая услуги размещения сайтов, регистрации доменов, электронной почты и виртуальных серверов. Провайдер работает с 2006 года и позиционирует себя как независимый хостинг с повышенным вниманием к конфиденциальности пользователей. Его клиентами являются в том числе журналисты, общественные организации и проекты, заинтересованные в защите своих данных.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабной кибератаке на российского хостинг-провайдера Beget, которая привела к уничтожению его облачной инфраструктуры. Злоумышленники получили доступ к системе управления сервисами и запустили программы для удаления данных. Компания признала, что файловые резервные копии облачных VPS сохранились лишь примерно для половины пользователей, а часть информации восстановить не удастся. Специалистам пришлось заново создавать облачную инфраструктуру и проверять уцелевшие серверы.