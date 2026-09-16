Испанская федерация футбола продлила контракт с Луисом де ла Фуэнте до 2030 года

Королевская испанская футбольная федерация продлила соглашение с главным тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте. Новый контракт специалиста рассчитан до 2030 года, сообщает газета AS.

Предыдущий договор 65-летнего тренера действовал до 2028 года. Решение о продлении сотрудничества было озвучено президентом RFEF Рафаэлем Лусаном.

Де ла Фуэнте возглавляет сборную Испании с 2022 года. За это время команда под его руководством выиграла чемпионат Европы и Лигу наций, а также стала победителем чемпионата мира.

До работы с главной национальной командой специалист занимался юношескими и молодёжными сборными Испании. В 2015 году он привёл команду до 19 лет к победе на чемпионате Европы, а в 2019 году добился аналогичного результата со сборной игроков до 21 года.

Под руководством де ла Фуэнте испанская команда также завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио. Новый контракт позволит тренеру продолжить работу с национальной сборной на длительном отрезке.

Ранее Life.ru рассказывал, что защитник «красной фурии» Марк Кукурелья пообещал изменить внешний вид в случае победы сборной Испании на чемпионате Европы. После триумфа команды защитник сдержал слово и перекрасил волосы в красный цвет.