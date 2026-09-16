Испанская федерация футбола продлила контракт с Луисом де ла Фуэнте до 2030 года
Луис де ла Фуэнте. Обложка © ТАСС / AP / Frank Franklin II
Королевская испанская футбольная федерация продлила соглашение с главным тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте. Новый контракт специалиста рассчитан до 2030 года, сообщает газета AS.
Предыдущий договор 65-летнего тренера действовал до 2028 года. Решение о продлении сотрудничества было озвучено президентом RFEF Рафаэлем Лусаном.
Де ла Фуэнте возглавляет сборную Испании с 2022 года. За это время команда под его руководством выиграла чемпионат Европы и Лигу наций, а также стала победителем чемпионата мира.
До работы с главной национальной командой специалист занимался юношескими и молодёжными сборными Испании. В 2015 году он привёл команду до 19 лет к победе на чемпионате Европы, а в 2019 году добился аналогичного результата со сборной игроков до 21 года.
Под руководством де ла Фуэнте испанская команда также завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио. Новый контракт позволит тренеру продолжить работу с национальной сборной на длительном отрезке.
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