Обещал — сделал! Кукурелья начал бить тату с лицом тренера сборной Испании

Марк Кукурелья выполнил своё обещание: после победы сборной Испании на ЧМ-2026 защитник приступил к нанесению татуировки с портретом главного тренера Луиса де ла Фуэнты. Процесс запечатлел Фабрицио Романо, однако сам рисунок пока скрыт от глаз — мастер нанёс его на предплечье левой руки и предусмотрительно заблюрил результат.

Напомним, что это не первый подобный челлендж футболиста: после триумфа на чемпионате Европы он сдержал слово и перекрасил волосы в красный цвет.