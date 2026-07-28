Обещал — сделал! Кукурелья начал бить тату с лицом тренера сборной Испании
Кукурелья начал бить тату с лицом тренера сборной Испании в честь победы на ЧМ
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Марк Кукурелья выполнил своё обещание: после победы сборной Испании на ЧМ-2026 защитник приступил к нанесению татуировки с портретом главного тренера Луиса де ла Фуэнты. Процесс запечатлел Фабрицио Романо, однако сам рисунок пока скрыт от глаз — мастер нанёс его на предплечье левой руки и предусмотрительно заблюрил результат.
Напомним, что это не первый подобный челлендж футболиста: после триумфа на чемпионате Европы он сдержал слово и перекрасил волосы в красный цвет.
Напомним, сборная Испании завоевала второе в истории чемпионство, обыграв Аргентину в дополнительное время благодаря голу Феррана Торреса. Лионель Месси признал превосходство испанцев и попросил не обесценивать прежние достижения своей команды, заявив, что аргентинцы сделали всё возможное, но победа была честно заработана соперником. К слову, защитник испанцев Марк Кукурелья перед финалом повторил ритуал Жоана Капдевилы и закопал в газон «счастливую» монету.
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