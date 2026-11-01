Испанская компания блогера Юрия Дудя* Butovo Production SL получила за 2025 год выручку в размере 1,13 млн евро, или около 106 млн рублей. Однако до российских показателей пятилетней давности бизнес так и не добрался. Об этом сообщает SHOT, изучивший финансовые результаты фирмы.

После вычета расходов от миллионной выручки осталось лишь 75 тысяч евро чистой прибыли — приблизительно 7 млн рублей. По подсчётам канала, ещё около 2 млн рублей компания могла перечислить испанской налоговой.

При этом дела у фирмы постепенно идут в гору. За год чистая прибыль увеличилась более чем в четыре раза. В 2024 году она составляла порядка 17 тысяч евро, а выручка не превышала 751 тысячи евро.

Тем не менее до прежних масштабов бизнеса блогеру пока далеко. В 2021 году, ещё до переезда из России, выручка его компании достигала 135 млн рублей. Нынешний результат примерно на 29 млн рублей скромнее.

С предпринимательскими проектами супруги блогера ситуация оказалась сложнее. По данным SHOT, Ольга Дудь лишилась доли в языковой школе Freeda в Барселоне, а затем и должности директора. Это произошло после продажи бизнеса британской компании Sagitter Training.

Ранее Life.ru сообщал о падении выручки компании Дудя* после переезда из России. По данным Mash, в 2024 году испанская фирма получила 751 тысячу евро, что соответствовало примерно 70,7 миллиона рублей. При этом в 2021 году выручка российского бизнеса журналиста составляла 135 миллионов рублей.

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