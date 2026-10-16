Исполнительный директор «Ашана» Ася Балабай покинула компанию

Исполнительный директор «Ашан Ритейл Россия» Ася Балабай покинула компанию после более чем 20 лет работы. Её данные пропали из раздела сайта с руководством компании.

Теперь должность исполнительного директора в списке руководителей не указана. При этом сама компания пока публично не объяснила причины кадрового решения.

Балабай возглавляла российский «Ашан» с 1 сентября 2025 года. После смены руководства в сентябре 2026-го она перешла на позицию исполнительного директора, а генеральным директором сети стал Илья Бердников, ранее работавший в X5 Group и Росимуществе.

Карьера Балабай в «Ашане» началась ещё в 2004 году. За это время она успела поработать руководителем сектора товаров для дома, директором гипермаркета, региональным руководителем и коммерческим директором российского подразделения сети.

Ранее Life.ru рассказывал о назначении Ильи Бердникова генеральным директором российского «Ашана». Тогда компания сообщала, что Ася Балабай останется в руководстве в качестве исполнительного директора. Новое кадровое решение последовало менее чем через месяц.