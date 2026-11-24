Исполнительный совет ОЗХО вновь сформировали без участия России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россия не смогла восстановить членство в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Итоги выборов огласили на 31-й ежегодной сессии Конференции государств-участников.
Как сообщил председатель заседания Хью Эдсетт, два кресла, выделенные Восточноевропейской группе на 2027–2029 годы, достались Польше и Эстонии. В поддержку Варшавы высказались 117 делегаций, Таллин получил 111 голосов. Кандидатуру Москвы поддержали 46 стран.
Москва потеряла кресло в руководящем органе ОЗХО ещё в 2023 году. Тогда её кандидатура набрала 65 голосов при необходимых 66. Представлять Восточную Европу с мая 2024-го по май 2026-го были избраны Литва, Польша и Украина. Следующие две попытки вернуться в Исполсовет также не увенчались успехом. В частности, на 30-й сессии конференции в ноябре 2025 года заявку РФ поддержала 51 делегация. Всего в руководящий орган организации входит 41 государство. Состав обновляется поочерёдно, при этом срок полномочий каждого избранного участника составляет два года.
Между тем 23 ноября генеральный директор ОЗХО Сабрина Даллафиор объявила о намерении приостановить часть оперативной деятельности с 1 декабря. Причиной стали долги участников по обязательным взносам, достигшие 20 миллионов евро — почти четверти годового бюджета. Ещё в октябре руководство предупреждало о серьёзных финансовых трудностях.
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