Москва потеряла кресло в руководящем органе ОЗХО ещё в 2023 году. Тогда её кандидатура набрала 65 голосов при необходимых 66. Представлять Восточную Европу с мая 2024-го по май 2026-го были избраны Литва, Польша и Украина. Следующие две попытки вернуться в Исполсовет также не увенчались успехом. В частности, на 30-й сессии конференции в ноябре 2025 года заявку РФ поддержала 51 делегация. Всего в руководящий орган организации входит 41 государство. Состав обновляется поочерёдно, при этом срок полномочий каждого избранного участника составляет два года.