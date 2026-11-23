Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) намерена с 1 декабря приостановить часть оперативной деятельности из-за серьёзной нехватки финансирования. Государства-участники не перечислили около 20 миллионов евро обязательных взносов, что составляет почти четверть годового бюджета организации. Об этом заявила генеральный директор ОЗХО Сабрина Даллафиор.

По словам руководителя организации, финансовое положение стало настолько сложным, что секретариату уже поручено подготовиться к ограничению работы. Задолженность образовалась из-за неполного поступления взносов за 2026 год.

«Я уже дала распоряжение всем подразделениям секретариата приостановить оперативную деятельность с 1 декабря, чтобы оценить сложившуюся ситуацию и пересмотреть наши планы на 2027 год», — заявила Даллафиор на открытии 31-й сессии Конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге.

Заседания продлятся до 27 ноября. Финансовые проблемы организации обсуждаются не впервые. Ещё в октябре Даллафиор предупреждала, что ОЗХО получила менее 65% предусмотренных на 2026 год обязательных взносов, хотя к тому моменту прошло уже более трёх четвертей года.

Глава организации отмечала, что нехватка средств вынуждает сотрудников заниматься разработкой чрезвычайных финансовых планов вместо выполнения основных задач. Она также допускала сокращение ключевых мероприятий, включая работу экспертов в Сирии и оказание технической помощи государствам-участникам. Теперь руководство ОЗХО намерено пересмотреть планы на 2027 год с учётом сложившейся финансовой ситуации.