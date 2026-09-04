«Всё в земле»: Японское химоружие в китайском приграничье будут уничтожать десятилетия

Работы по уничтожению оставшихся в Китае запасов химического оружия Императорской армии Японии могут продолжаться ещё десятилетиями. Об этом ТАСС заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

Речь идёт об арсеналах, которые сохранились в приграничных с Россией китайских провинциях со времён Второй мировой войны. По словам дипломата, в земле остаются сотни тысяч боеприпасов с отравляющими веществами.

Среди обнаруженных снарядов — боеприпасы с перечным газом, хлором и серными соединениями, которые применялись в годы Второй мировой войны. Каждый из них необходимо осторожно извлечь, доставить на специальный объект, очистить и только после нескольких этапов подготовки уничтожить.

Тарабрин отметил, что специалисты успевают ликвидировать лишь несколько сотен таких снарядов в год. При этом сама программа действует с 2007 года, однако сроки её завершения регулярно переносятся.

«Сейчас очередной план должен вот закончиться в 2027 году. Совершенно очевидно, что он не будет выполнен», — сказал постпред РФ при ОЗХО.

По словам дипломата, при сохранении нынешних темпов полностью завершить уничтожение опасных запасов удастся только спустя долгие годы. Он оценил перспективный срок окончания работ как «десятилетия».

Ранее Владимир Тарабрин призвал ОЗХО отреагировать на данные о применении ВСУ химоружия. По словам постпреда РФ при организации, Москва передала информацию о нарушении Киевом Конвенции о запрещении химического оружия.