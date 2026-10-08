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Опубликовано 8 октября, 20:44

Заказали «консервант» — получили яд: В ОЗХО вскрыли данные об украинской отраве для британцев и канадцев

Россия подняла в ОЗХО вопрос о смертях после поставок химиката с Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Великобритании и Канаде люди погибли от отравления химическим веществом, которое поставлялось с Украины под видом пищевого консерванта. Об этом на 113-й сессии Исполнительного совета ОЗХО заявил постоянный представитель России Владимир Тарабрин.

«Мимо их внимания прошли смерти в Великобритании и Канаде в результате отравления поставленным с Украины под видом пищевого консерванта химическим веществом, заказанным жертвами через веб-сайт. Дошло уже до того, что родные пострадавших умоляют о справедливости», — сказал он.

Из уважения к семьям Тарабрин отказался публично раскрывать имена погибших. Он также призвал к последовательному подходу при рассмотрении подобных происшествий. Если Организация по запрещению химического оружия занимается вопросами отравлений в разных странах, то случаи в Британии и Канаде тоже должны стать предметом обсуждения.

Россия потребовала от ОЗХО реакции на факты применения ВСУ токсичных химикатов
Россия потребовала от ОЗХО реакции на факты применения ВСУ токсичных химикатов

Ранее Life.ru рассказывал, что родственники погибших британцев и канадцев потребовали от Киева прекратить продажу смертельно опасного химиката. По данным телеканала CTV, вещество приобретали через украинские интернет-сайты. Продавец подтвердил журналистам, что регулярно отправлял его покупателям в Канаду, называя свою продукцию пищевым консервантом. Местная полиция отказалась начинать расследование, поскольку товар не входит в перечень запрещённых. Семьи жертв направили обращение Владимиру Зеленскому, а британские правоохранители начали собственную проверку.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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