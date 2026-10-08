Заказали «консервант» — получили яд: В ОЗХО вскрыли данные об украинской отраве для британцев и канадцев

В Великобритании и Канаде люди погибли от отравления химическим веществом, которое поставлялось с Украины под видом пищевого консерванта. Об этом на 113-й сессии Исполнительного совета ОЗХО заявил постоянный представитель России Владимир Тарабрин.

«Мимо их внимания прошли смерти в Великобритании и Канаде в результате отравления поставленным с Украины под видом пищевого консерванта химическим веществом, заказанным жертвами через веб-сайт. Дошло уже до того, что родные пострадавших умоляют о справедливости», — сказал он.

Из уважения к семьям Тарабрин отказался публично раскрывать имена погибших. Он также призвал к последовательному подходу при рассмотрении подобных происшествий. Если Организация по запрещению химического оружия занимается вопросами отравлений в разных странах, то случаи в Британии и Канаде тоже должны стать предметом обсуждения.

Ранее Life.ru рассказывал, что родственники погибших британцев и канадцев потребовали от Киева прекратить продажу смертельно опасного химиката. По данным телеканала CTV, вещество приобретали через украинские интернет-сайты. Продавец подтвердил журналистам, что регулярно отправлял его покупателям в Канаду, называя свою продукцию пищевым консервантом. Местная полиция отказалась начинать расследование, поскольку товар не входит в перечень запрещённых. Семьи жертв направили обращение Владимиру Зеленскому, а британские правоохранители начали собственную проверку.