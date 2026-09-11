Испугался груминга и убежал в лес: В Ленобласти четыре дня искали золотистого ретривера

В Ленинградской области нашли золотистого ретривера по кличке Джой, который сбежал из груминг-салона и провёл в лесу четыре дня, сообщает SHOT.

По словам хозяйки Полины, 7 сентября она оставила питомца на стрижку в салоне во Всеволожском районе. Двери в тот день были открыты, а во время процедуры сотрудница включила компрессор и отошла. Громкий звук напугал собаку — Джой выбежал на улицу.

В Ленобласти нашли сбежавшего из груминг-салона ретривера Джоя. Видео © Telegram/SHOT

В день пропажи Полина написала заявление в полицию и начала поиски. Несколько раз она видела пса издалека — он был сильно напуган и убегал. 8 сентября ретривера заметили грибники глубоко в лесу, но он снова скрылся. Искать помогали волонтёры и сотрудники салона. Сегодня Джой сам пришёл к дому в частном секторе Всеволожска — уставший и грязный.

Местные узнали собаку и позвонили хозяйке. Встреча произошла через час. По словам Полины, владельцы груминг-точки извинились и пообещали разобраться с дверьми. После инцидента салон, по её словам, лишился многих клиентов.

Ранее сообщалось, что в Троицке на выезде с Городской улицы на Калужское шоссе очевидцы сняли, как брошенный пёс изо всех сил гнался за машиной хозяев, которые, по их словам, выбросили животное из белого автомобиля посреди дороги. Проезжавшие мимо водители пытались поймать собаку и забрать с собой, но у них не получилось.