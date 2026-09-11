В Троицке пёс пытался догнать машину хозяев, которые его выбросили — душераздирающее видео

В Троицке на выезде с Городской улицы на Калужское шоссе очевидцы сняли, как брошенный пёс изо всех сил гнался за машиной хозяев. По их словам, животное выбросили из салона белого автомобиля посреди дороги. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В Троицке пёс пытался догнать машину хозяев, которые его оставили. Видео © Telegram/SHOT

Проезжавшие мимо водители пытались поймать собаку и забрать с собой, но у них не получилось.

Ранее Life.ru рассказывал о случаях жестокого обращения с животными и о том, какую ответственность несут владельцы за оставление питомцев. В московском районе Митино освободили двух собак, которые, по словам местных жителей, несколько суток находились в запертой машине во дворе дома на Митинской улице, — питомцев накормили и напоили. Накануне к месту приезжали правоохранители, а затем сигнал проверили сотрудники ГКУ «Московская безопасность» и дружинники, после чего снова вызвали полицию.