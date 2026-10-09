Истина на дне бутылки: Нарколог назвала скрытую причину развития алкоголизма

Попытки справиться со стрессом и психологическими проблемами с помощью спиртного способны привести к алкогольной зависимости. Особенно высок риск у людей с уже существующими психическими нарушениями, поскольку выпивка может восприниматься как способ облегчить неприятные симптомы. Об этом «Ленте.ру» рассказала психиатр-нарколог Эльвина Ахметова.

По словам специалиста, пристрастие к психоактивным веществам редко возникает без предшествующих обстоятельств. Нередко человек ищет в алкоголе возможность хотя бы ненадолго почувствовать спокойствие, избавиться от тревожных переживаний или заглушить внутренний дискомфорт.

«Психоактивные вещества начинают употреблять тогда, когда действительно есть какие-то предпосылки к этому», — подчеркнула врач.

Особенно опасна такая форма самолечения при развивающихся психических заболеваниях. Например, на начальных этапах депрессии спиртное способно создавать иллюзию прилива сил, а при шизофрении временно ослаблять отдельные симптомы. Однако подобное облегчение обманчиво: впоследствии этанол нарушает работу нейробиологических механизмов и усугубляет имеющиеся расстройства.

Среди распространённых причин злоупотребления нарколог выделила жизненные трудности и ангедонию — состояние, при котором человек перестаёт получать удовольствие от привычных занятий. Постоянное раздражение, конфликты на работе и ощущение беспросветности могут подталкивать к поиску утешения в бутылке.

Ахметова привела пример пациента, который объяснял регулярное употребление напряжённой обстановкой на работе и вечерними приступами агрессии. При более подробном разговоре выяснилось, что мужчина практически утратил способность радоваться жизни.

По мнению специалиста, важно разобраться в первопричинах пагубного поведения, а не ограничиваться осуждением человека. Выявление психологических и медицинских предпосылок помогает лучше понять механизм формирования зависимости.

Ранее Life.ru рассказывал, почему осенняя хандра может усиливать тягу к алкоголю. Сокращение светового дня, одиночество и эмоциональное напряжение иногда заставляют людей искать облегчение в спиртном. Со временем такой способ борьбы с неприятными чувствами рискует превратиться в устойчивую привычку.