Исторический дебют «Комо» в Лиге чемпионов закончился разгромом «РБ Лейпциг»

Итальянский футбольный клуб «Комо» под руководством Сеска Фабрегаса провёл первый матч Лиги чемпионов в своей истории и разгромил немецкий «РБ Лейпциг» в 1-м туре общего этапа сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо завершилась победой хозяев — 4:1.

На 15-й минуте Мартин Батурина забил первый мяч «Комо» в Лиге чемпионов. На 38-й Анастасиос Дувикас с передачи Батурины удвоил преимущество итальянцев. На 54-й Ассане Диао сделал счёт крупным. На 58-й Андрия Максимович отыграл один мяч для «РБ Лейпциг», но на 90-й Максимо Перроне установил окончательный счёт — 4:1.

Во 2-м туре общего этапа «Комо» 14 октября на выезде сыграет с «Фейеноордом». «РБ Лейпциг» днём ранее, 13 октября, примет на своём поле ПСВ.

Героем дня мог стать российский вратарь норвежского «Будё-Глимта» Никита Хайкин, который не пропустил от «Баварии» в первом тайме. Однако на второй тайм голкипер не вышел из-за повреждения, а немецкий клуб разгромил гостей из Скандинавии со счётом 5:0.