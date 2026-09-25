Исторический рекорд побит: Бензин в Нидерландах стал стоить дороже €2,7 за литр

Рекомендованная цена бензина в Нидерландах утром 25 сентября выросла до €2,727 за литр, обновив исторический максимум. Об этом сообщил портал Hart van Nederland со ссылкой на данные UnitedConsumers.

За сутки топливо подорожало ещё на 1,5 евроцента. До обострения ситуации на Ближнем Востоке литр бензина в стране стоил почти на €0,50 дешевле.

На стоимость топлива влияет рост нефтяных котировок. При этом позднее в пятницу нефть немного подешевела на фоне сообщений о возможном предложении Ирана вновь открыть Ормузский пролив.

Одновременно соседняя Германия объявила о скидке на бензин и дизель в размере €0,17 за литр. В нидерландской организации владельцев АЗС Drive опасаются, что разница в цене снова заставит жителей приграничных районов ездить за топливом в ФРГ.

Дизель в Нидерландах, напротив, немного подешевел. В пятницу его стоимость опустилась до €2,794 за литр.

Ранее Life.ru писал о рекордном подорожании топлива в Германии. В середине сентября литр бензина Super E10 там стоил в среднем €2,273, а дизель достиг €2,404.