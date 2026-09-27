Историк рассказал, как появился отряд «Родина» во Франции

Во Франции в мае 1944 года советские женщины после побега из концлагеря создали партизанский отряд «Родина» и продолжили борьбу с нацистами. Об этом рассказал заведующий кафедрой истории и культурологии НИУ «МЭИ» Станислав Аристов, пишет РИА «Новости».

Побег из лагеря «Эрувиль» женщины подготовили заранее. Они наладили контакты с участниками французского Сопротивления и людьми, которые помогали подполью.

В ночь с 7 на 8 мая лагерь покинули 37 советских женщин. После побега им пришлось преодолеть десятки километров, скрываясь от немецких патрулей и полиции, прежде чем добраться до французских партизан.

«На мой взгляд, особенно важно то, что произошло дальше. После лагеря, тяжёлого труда и побега эти женщины имели все основания думать прежде всего о собственном спасении. Но они приняли другое решение — продолжить борьбу», — подчеркнул Аристов.

Женщины сформировали собственный партизанский отряд «Родина». По словам историка, его название отражало связь участниц с Советским Союзом, несмотря на то, что они находились за тысячи километров от страны.

Отряд вошёл в историю французского Сопротивления как подразделение, созданное советскими женщинами после побега из нацистского лагеря. Его участницы продолжили борьбу на территории Франции.

Ранее сообщалось, что власти французского города Тиль отменили официальную церемонию открытия мемориала советским женщинам-партизанам из отряда «Родина», которую планировали провести 27 сентября. Причину такого решения временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин не уточнил и предложил адресовать этот вопрос французской стороне. Несмотря на отмену официальной части, у памятника собрались сотрудники посольств России и Белоруссии, скульпторы, потомки участников французского Сопротивления и местные жители. Они самостоятельно провели памятную церемонию у монумента в честь советских женщин, участвовавших в борьбе с нацистами во Франции.