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Опубликовано 27 сентября, 04:32

Историк рассказал, как появился отряд «Родина» во Франции

Историк Аристов: Советские женщины сбежали из концлагеря и создали отряд «Родина»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Во Франции в мае 1944 года советские женщины после побега из концлагеря создали партизанский отряд «Родина» и продолжили борьбу с нацистами. Об этом рассказал заведующий кафедрой истории и культурологии НИУ «МЭИ» Станислав Аристов, пишет РИА «Новости».

Побег из лагеря «Эрувиль» женщины подготовили заранее. Они наладили контакты с участниками французского Сопротивления и людьми, которые помогали подполью.

В ночь с 7 на 8 мая лагерь покинули 37 советских женщин. После побега им пришлось преодолеть десятки километров, скрываясь от немецких патрулей и полиции, прежде чем добраться до французских партизан.

«На мой взгляд, особенно важно то, что произошло дальше. После лагеря, тяжёлого труда и побега эти женщины имели все основания думать прежде всего о собственном спасении. Но они приняли другое решение — продолжить борьбу», — подчеркнул Аристов.

Женщины сформировали собственный партизанский отряд «Родина». По словам историка, его название отражало связь участниц с Советским Союзом, несмотря на то, что они находились за тысячи километров от страны.

Отряд вошёл в историю французского Сопротивления как подразделение, созданное советскими женщинами после побега из нацистского лагеря. Его участницы продолжили борьбу на территории Франции.

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Ранее сообщалось, что власти французского города Тиль отменили официальную церемонию открытия мемориала советским женщинам-партизанам из отряда «Родина», которую планировали провести 27 сентября. Причину такого решения временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин не уточнил и предложил адресовать этот вопрос французской стороне. Несмотря на отмену официальной части, у памятника собрались сотрудники посольств России и Белоруссии, скульпторы, потомки участников французского Сопротивления и местные жители. Они самостоятельно провели памятную церемонию у монумента в честь советских женщин, участвовавших в борьбе с нацистами во Франции.

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Антон Голыбин
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