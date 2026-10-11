Историк Робертс заявил о недооценке Западом роли СССР в победе над нацизмом
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Ключевая роль Советского Союза в победе над нацистской Германией остаётся одним из главных вопросов, которые на Западе понимают не в полной мере. Об этом заявил заслуженный профессор исторического факультета Университетского колледжа Корка в Ирландии Джеффри Робертс.
«[Жители стран Запада] не до конца понимают, насколько ключевой была роль Советского Союза в поражении нацистской Германии. <...> Есть недооценка важности роли Советского Союза в победе во Второй мировой», — приводит слова историка «РИА Новости».
При этом Робертс отметил, что на Западе есть и люди, которые признают масштаб вклада СССР в победу над нацизмом.
Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о попытках пересмотреть роль советской армии в освобождении Европы. По его мнению, подобные действия ведут к искажению исторических событий и формируют негативное представление об освобождении Германии и других европейских стран от нацизма.
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