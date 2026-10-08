Битва за Кавказ: зачем Гитлеру были нужны Баку, Грозный и Майкоп Оглавление Почему Гитлеру вообще понадобился Кавказ «Блау» и «Эдельвейс»: как Германия собиралась взять Кавказ Немцы захватили Майкоп. Почему нефти они почти не получили Флаг со свастикой на Эльбрусе стал символом — но не победой Где немецкое наступление остановилось Почему операция «Эдельвейс» провалилась Как Красная армия вернула Кавказ Что в итоге произошло с планом Гитлера Почему День воинской славы отмечают 9 октября Почему Кавказ стал одной из главных целей Германии в 1942 году, что Гитлер хотел получить от Баку, Грозного и Майкопа и почему операция «Эдельвейс» провалилась. Бои за Кавказ в годы Великой Отечественной войны. Летом 1942 года регион стал одной из главных целей немецкого наступления из-за нефтяных месторождений Майкопа, Грозного и Баку. © history, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Летом 1942 года немецкие танки устремились не к Москве, а на юг — к Майкопу, Грозному и Баку. Кавказ давал Советскому Союзу львиную долю нефти, без которой невозможно было воевать армиями танков, самолётов и грузовиков. Вермахт захватил Майкоп, горные егеря подняли флаги со свастикой на Эльбрусе, а немецкие нефтяники уже готовились запускать захваченные месторождения. Но до главной цели Германия так и не добралась. Рассказываем, зачем Гитлеру была нужна кавказская нефть и почему операция «Эдельвейс» стала одним из крупнейших стратегических провалов вермахта.

Почему Гитлеру вообще понадобился Кавказ

Война середины XX века была войной моторов. Танкам, самолётам, грузовикам и кораблям ежедневно требовались огромные объёмы топлива, а собственные нефтяные ресурсы Германии были ограничены. Рейх зависел в том числе от румынской нефти и производства синтетического топлива. Поэтому захват новых месторождений означал для Берлина возможность поддерживать затяжную войну, а уничтожение нефтяной базы противника — одновременно ослабить СССР.

Для Советского Союза Кавказ был критически важен. Накануне войны именно здесь находилась подавляющая часть советской нефтедобычи. Один Баку в 1941 году дал около 23,5 млн тонн нефти — более 70% общесоюзного объёма. Майкоп и Грозный были значительно меньше Баку, но также являлись важнейшими нефтяными центрами. Кавказ имел и другое значение: здесь находились зерновые районы Кубани, месторождения стратегического сырья, черноморские порты и коммуникации, связывавшие СССР с Закавказьем и Ираном.

Получалось почти идеальное для Германии сочетание: захватив Кавказ, Берлин рассчитывал одновременно получить собственную нефть и лишить её Советский Союз.

«Блау» и «Эдельвейс»: как Германия собиралась взять Кавказ

После неудачи под Москвой немецкое руководство изменило направление главного удара. 5 апреля 1942 года Гитлер подписал директиву № 41, которая легла в основу летнего наступления, известного как план «Блау». Целью становился юг СССР.

А 23 июля появилась директива № 45. Кавказское направление получило кодовое название «Эдельвейс». Группа армий «А» должна была захватить Северный Кавказ, выйти к Майкопу и Грозному, овладеть черноморским побережьем и в дальнейшем прорваться к Баку. Одновременно группа армий «Б» наступала на Сталинград и к Волге.

План операции «Эдельвейс»: направления наступления немецких войск на Кавказе и главные нефтяные цели Германии — Майкоп, Грозный и Баку. Инфографика © Life.ru

На карте замысел выглядел впечатляюще. На практике Германия пыталась одновременно наступать на двух гигантских направлениях — к Волге и через Кавказ. И это стало одной из важнейших проблем кампании.

Немцы захватили Майкоп. Почему нефти они почти не получили

Первые недели наступления выглядели для Германии очень успешно. После падения Ростова немецкие моторизованные соединения быстро прошли степи Кубани. 9 августа 1942 года части 1-й танковой армии ворвались в Майкоп.

Казалось, первая часть нефтяного плана выполнена.

Но советская сторона заранее подготовила предприятия к уничтожению. До подхода вермахта из района вывезли оборудование и запасы сырья, нефтяные скважины вывели из строя, объекты добычи и переработки разрушили. По данным проекта Российского военно-исторического общества, было ликвидировано около 850 скважин, а сотни вагонов оборудования успели эвакуировать.

За немецкими войсками действительно следовали специалисты нефтяной промышленности: Берлин рассчитывал как можно быстрее восстановить добычу. Однако получить тот поток топлива, ради которого затевалось наступление, не удалось. Фактическая добыча на захваченных майкопских месторождениях оставалась ничтожной по сравнению с потребностями рейха.

То есть Германия впервые столкнулась с главным парадоксом всей операции: нефтяной район можно было занять, но это ещё не означало получить нефть.

Немецкие горные части используют канатную дорогу в горах Кавказа во время наступления 1942 года. Фото © Wikipedia

Флаг со свастикой на Эльбрусе стал символом — но не победой

21 августа 1942 года немецкие горные стрелки поднялись на Эльбрус и установили там флаги со свастикой. Фотографии обошли немецкую пропаганду и создавали впечатление, будто Кавказ практически покорён.

Военное значение этого эпизода было куда скромнее.

Вермахту требовалась не вершина Эльбруса. Ему нужны были дороги через Главный Кавказский хребет, Туапсе и другие черноморские порты, Грозный, Баку и действующие нефтепромыслы. Этого немецкая армия не получила.

На горных перевалах наступление увязало. Советские части укрепляли проходы, перебрасывали в горы альпинистов и подразделения, способные действовать в высокогорье. Сам рельеф превращал снабжение большой армии в крайне сложную задачу.

Фотография флага на высоте более пяти тысяч метров поэтому стала эффектным пропагандистским образом, но одновременно хорошо показывает разницу между символическим успехом и достижением стратегической цели.

Где немецкое наступление остановилось

На востоке немецкие части пытались прорваться к Грозному через район Моздока и Малгобека. Осенью 1942 года наступление там удалось остановить.

Последнюю крупную попытку вермахт предпринял через Нальчик в направлении Орджоникидзе — нынешнего Владикавказа. Немецкие части подошли чрезвычайно близко, однако в ноябре советские войска нанесли контрудар западнее города и сорвали дальнейшее продвижение. Путь к Грозному остался закрыт.

На западном направлении немцы не сумели прорваться к Туапсе. Полностью овладеть Новороссийском также не получилось.

К концу 1942 года наступление фактически выдохлось. Вместо стремительного броска к Каспию вермахт оказался растянут на огромном пространстве — от Сталинграда до высокогорных перевалов.

Расчёт немецкой зенитной пушки в горах Центрального Кавказа, сентябрь 1942 года. Фото © Wikipedia

Почему операция «Эдельвейс» провалилась

Сводить поражение Германии только к одной причине было бы слишком просто.

Сработало сразу несколько факторов. Советские войска удержали ключевые направления на Туапсе, Грозный и Закавказье. Горная местность резко осложняла передвижение техники и снабжение. Коммуникации группы армий «А» растянулись на сотни километров. Часть сил и авиации перебрасывалась между Кавказом и Сталинградским направлением. А даже там, где немцам удалось захватить нефтяной район, как под Майкопом, инфраструктура оказалась разрушена.

Но окончательно положение изменил Сталинград.

19 ноября 1942 года Красная армия начала операцию «Уран», а вскоре немецкая 6-я армия оказалась окружена. Теперь глубоко выдвинувшейся на Кавказ группе армий «А» самой угрожало отсечение от основных сил.

Стратегия, рассчитанная на одновременный успех у Волги и на Кавказе, начала работать против Германии.

В начале января 1943 года немецкие войска стали отходить с Северного Кавказа.

Немецкие горные егеря на Кавказе зимой 1942 года. Суровые погодные условия и сложный рельеф стали одной из проблем наступавших частей вермахта. Фото © Wikipedia

Как Красная армия вернула Кавказ

1943 год стал уже наступательным этапом битвы.

Советские войска освобождали Северный Кавказ и Кубань. 12 февраля был освобождён Краснодар. В феврале советские альпинисты сняли немецкие флаги с Эльбруса и установили там флаг СССР.

Но Германия ещё удерживала мощный плацдарм на Таманском полуострове — так называемый Кубанский плацдарм. Через Керченский пролив он был связан с Крымом.

Одним из главных узлов обороны оставался Новороссийск. После многомесячных боёв и обороны Малой земли советские войска 16 сентября 1943 года освободили город.

Затем началось окончательное вытеснение немецких и румынских частей с Тамани.

9 октября 1943 года советские войска вышли к Керченскому проливу. Битва за Кавказ завершилась. Она продолжалась с 25 июля 1942-го — 442 дня.

Советские бойцы во время боёв на Северном Кавказе. В 1943 году Красная армия перешла в наступление и начала вытеснять немецкие войска из региона. Фото © ТАСС / Яков Халип / «Красная звезда»

Что в итоге произошло с планом Гитлера

Из трёх главных нефтяных целей Германия смогла временно добраться только до района Майкопа — причём не получила там необходимой ей работающей нефтяной базы.

Грозный вермахт не захватил. До Баку немецкие войска не дошли. Через Кавказ в Закавказье не прорвались. Туапсе взять не смогли.

А попытка одновременно наступать на Кавказ и Сталинград закончилась потерей стратегической инициативы на южном участке советско-германского фронта.

Поэтому битву за Кавказ правильнее воспринимать не просто как борьбу за несколько регионов СССР. Это была борьба за топливо, без которого индустриальная война могла остановиться.

Гитлер рассчитывал, что кавказская нефть позволит Германии продолжать войну, одновременно лишив топлива Советский Союз. В итоге именно нефть, ставшая одной из главных целей кампании 1942 года, так и осталась для рейха недостижимой.

Почему День воинской славы отмечают 9 октября

Дата закреплена российским законодательством сравнительно недавно. В 2020 году в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» внесли новую дату: 9 октября — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).

Авторы Александра Новоселова