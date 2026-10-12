Историку-иноагенту Андрею Зубову* грозит уголовное дело в России

Прокуратура Москвы направила в следственный орган материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела против историка Андрея Зубова*, признанного в России иностранным агентом. Речь идёт о возможном уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

В столичной прокуратуре сообщили, что Внуковская межрайонная прокуратура провела проверку и установила: Зубов* ранее привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако продолжил публиковать материалы без обязательной маркировки.

Действия историка рассматриваются по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Теперь следственному органу предстоит решить вопрос об уголовном преследовании. Сам Зубов* на данный момент проживает с семьёй за границей.

Ранее Life.ru сообщал о включении информационного ресурса «Плохая куряночка»* и ещё четырёх лиц в реестр иностранных агентов. В обновлённый список Минюста от 9 октября также попали кинокритик Теймур Алиев*, юрист Роман Малозёмов*, блогер Муслим Сатуев* (Пхармат*) и активист Ишмурат Хайбуллин*.

Больше новостей о решениях российских властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.