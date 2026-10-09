«Плохую куряночку»* признали иноагентом

Минюст России 9 октября включил в реестр иностранных агентов кинокритика Теймура Алиева*, юриста Романа Малозёмова*, блогера Муслима Сатуева* (Пхармат*), активиста Ишмурата Хайбуллина*, а также информационный ресурс «Плохая куряночка». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Минюста, Алиев* участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, распространял недостоверную, по оценке ведомства, информацию о решениях российских властей и взаимодействовал с иноагентом.

Малозёмову* ведомство вменяет распространение недостоверной информации о политике российских властей и избирательной системе, а также участие в создании и распространении материалов иноагентов.

Сатуев*, как заявили в Минюсте, выступал против специальной военной операции, распространял недостоверную информацию о действиях российских властей и сейчас живёт за пределами РФ.

Хайбуллин*, по данным ведомства, распространял материалы экстремистского характера с призывами к нарушению территориальной целостности России, а также материалы иноагентов и организаций, признанных нежелательными. Он также проживает за рубежом.

Информационный ресурс «Плохая куряночка»*, как утверждает Минюст, распространял материалы иностранных агентов и нежелательной организации, а также недостоверную информацию о решениях российских властей и избирательной системе.

Одновременно Минюст исключил из реестра ассоциацию по охране окружающей среды «Охрана природы» и ООО «ЛЮДИ» в связи с их ликвидацией.

Ранее Life.ru сообщал, что 2 октября Минюст внёс в реестр иностранных агентов Жанну Немцову*, Рустама Хуажева*, «Команду Навального»* и ресурс «Реанимация»*. Одновременно из перечня исключили автономную некоммерческую организацию «Центр по работе с проблемой насилия».

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