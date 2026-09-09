История Алексея Буштаренко: как мальчик, которого отец сунул в печь, выжил, простил и нашёл себя

Семья Буштаренко жила обычной тяжёлой жизнью северного села, где многие работали на лесозаготовках и пили. Глава семьи — 28-летний Василий — сам вырос в жестокости: его били пьющий отец и мачеха, родная мать давно умерла. Перед Новым 2005 годом умерла любимая бабушка — единственный светлый человек в его жизни. Василий запил. Сначала техническим спиртом, потом «догнался» наркотиками. 10 января того же года жизнь семьи изменилась навсегда, пишет Kp.ru.

В тот день ему стало казаться, что в доме поселились демоны. Василий заставил всю семью — 18-летнюю жену Анну и двух маленьких сыновей (двухлетнего Алёшу и годовалого Руслана) — встать на колени у умывальника с иконой и молиться. Потом начал кидать в печь детские игрушки и тапки. А потом… решил, что демоны приняли облик его собственных детей.

Сначала прижал ладони старшего сына к раскалённой электроплитке. Анна выхватила ребёнка. Потом, когда она на минуту выбежала за помощью, вернулась в дом, полный едкого дыма: Василий держал Алёшу за ноги и пытался засунуть мальчика поглубже в печь. Голова и руки ребёнка уже пылали. Младшего, Руслана, потом нашли в той же печи — обугленные останки.

«Я просто запихал его в печь. Не знал, что это мой сын», — сказал Василий, протрезвев.

Алёшу привезли в ожоговое отделение в состоянии болевого шока. 80 % тела — ожоги, многие четвёртой степени (обугливание). Сгорели уши, лицо, руки, верхняя часть тела. Уцелели только ноги — за них его держал отец. Врачи не верили, что он выживет. Даже 10 % таких ожогов для двухлетнего ребёнка считаются смертельными. Но лечащий врач Сергей Колдунов и его команда сделали невозможное. Десятки операций, кожу для пластики срезали с сохранившихся ножек, дышал мальчик через трахеостому. Журналисты назвали его «Фениксом». Люди со всей страны собирали деньги. А родная мать в какой-то момент просто исчезла.

Новая жизнь

После больницы Алёша попал в детдом. Оттуда его забрала врач-терапевт Фаина Филипповна Шарнина. Она просто не смогла пройти мимо. Так у мальчика появилась настоящая семья — мама, папа и два старших брата. О страшном прошлом он узнал только в десять лет.

«Как же больно мне было узнать про брата Руслана. Я ведь его совсем не помню. Часто думал, что мог выжить он, а не я», — признаётся Алексей.

Память милосердно стёрла сам кошмар. Самое раннее воспоминание — санаторий, детская кроватка и лицо приёмной мамы, которая пришла его проведать.

Психологи работали с ним с шести лет. Потом предложили встретиться с биологическими родителями. В 16 лет Алексей увидел отца в телешоу «На самом деле». Василий так и не смог тогда сказать «прости». Только пробурчал что-то про моральную поддержку. Но потом начал писать письма. Поздравлял с днём рождения и Новым годом — и всегда добавлял: «Прости меня, сынок!»

Как он живёт сейчас

Сегодня Алексею 23. Широкоплечий, спокойный, уверенный парень. Он простил.

«Я не держу на них зла. Виноваты там оба. То, что совершил отец… В изменённом сознании это был не совсем он… Как можно спрашивать с него? Если и осуждаю, то только за то, что пил и принимал наркотики», — признаётся парень.

О внешности говорит спокойно:

«Видите, у меня кадык чуть смещён, это из-за трахеостомы. Пальцы были слипшиеся, их хирурги разделяли. А к остальному я привык… В детстве я ненавидел людей. Мне иногда казалось, что они считают меня животным. В какой-то момент я увлекся психологией. Это мне многое объяснило. И ненависть прошла, испарилась», — рассказал Алексей.

В школе его не травили. Он научился фильтровать людей: кто настоящий — тому всё равно, как ты выглядишь. Окончил колледж по информационной безопасности, хотя с шестого класса тянуло к психологии. Сейчас не может представить себя в офисе с 9 до 18, поэтому подрабатывает: помогает с ремонтом, собирает мебель, носит тяжести. Когда грустно — включает классику. Шопена, Бетховена, Чайковского. Эти мелодии перед сном всегда ставила приёмная мама.

Государство дало квартиру, льготы и пенсию. Но самое важное пришло совсем недавно.

«Только недавно я нашёл любимую девушку. Точнее, она нашла меня… Мы мечтаем об уединённой жизни, о детях. И это счастье, что есть та, которая принимает меня таким, какой я есть», — признался парень.

На прощание журналистке он сказал, пожалуй, самое важное:

«Нужно увидеть корень зла, а не последствия этого… Отец ведь до сих пор у меня просит прощения. Я его давно простил. А ему тяжело принять то, что я не держу на него зла. И тут дело не в том, простил я его или нет. Он сам себя простить не может», — сказал он.

Алексей Буштаренко не стал «героем выживания». Он просто стал человеком, который выбрал жить. И это, пожалуй, самое сильное, что можно сказать о нём.

Life.ru рассказывал, как в прошлом году Луна Феннер, которую прозвали «девочкой-Бэтменом» из-за крупного родимого пятна на лице, приехала в Петербург на лечение и стойко перенесла очередную операцию. Вмешательство продолжалось более шести часов и завершилось успешно.