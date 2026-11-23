История — дорогое удовольствие: С россиянина взыскали 63 млн за копии архивов
Суд взыскал с жителя Екатеринбурга 63 млн рублей за копирование архива
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Жителя Екатеринбурга обязали возместить Государственному архиву Свердловской области более 63 миллионов рублей за незаконное копирование исторических документов. Кроме того, мужчине назначили два года ограничения свободы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Соответствующий приговор вынес Ленинский районный суд. Подсудимого признали виновным в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ.
«Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры», — уточнили в надзорном ведомстве.
Как установили в ходе разбирательства, с февраля 2016 года по март 2025-го горожанин регулярно посещал читальный зал областного госархива. Там он заказывал электронные версии старинных дел, печатных изданий и других материалов, которые сотрудники учреждения предоставляли на компакт-дисках.
Однако вместо обычного ознакомления с документами посетитель, по выводам суда, обманным путём переносил файлы на собственный ноутбук. При этом разрешения на создание таких копий у него не было, а положенную плату за использование материалов он не вносил.
Ущерб, причинённый учреждению за девять лет, оценили более чем в 63 миллиона рублей. Сам мужчина на протяжении судебного процесса свою вину отрицал.
Ранее Life.ru сообщал, что в Финляндии ограничили доступ почти к миллиону страниц документов из российских архивов. Материалы, на копирование которых ранее потратили свыше миллиона евро, перестали предоставлять для свободного удалённого изучения. Теперь с частью исторических источников можно работать только в читальных залах Национального архива страны.