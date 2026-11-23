Жителя Екатеринбурга обязали возместить Государственному архиву Свердловской области более 63 миллионов рублей за незаконное копирование исторических документов. Кроме того, мужчине назначили два года ограничения свободы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Соответствующий приговор вынес Ленинский районный суд. Подсудимого признали виновным в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ.

«Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры», — уточнили в надзорном ведомстве.

Как установили в ходе разбирательства, с февраля 2016 года по март 2025-го горожанин регулярно посещал читальный зал областного госархива. Там он заказывал электронные версии старинных дел, печатных изданий и других материалов, которые сотрудники учреждения предоставляли на компакт-дисках.

Однако вместо обычного ознакомления с документами посетитель, по выводам суда, обманным путём переносил файлы на собственный ноутбук. При этом разрешения на создание таких копий у него не было, а положенную плату за использование материалов он не вносил.

Ущерб, причинённый учреждению за девять лет, оценили более чем в 63 миллиона рублей. Сам мужчина на протяжении судебного процесса свою вину отрицал.