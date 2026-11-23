Бывшего заместителя губернатора китайской провинции Чжэцзян Гао Синфу приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года за получение взяток на сумму более 193 миллионов юаней, или около 29 миллионов долларов. Такое решение 23 ноября вынес суд города Ичунь в провинции Цзянси, сообщает агентство «Синьхуа».

Следствие установило, что на протяжении 21 года, с 2004-го по 2025-й, чиновник пользовался служебным положением для незаконного обогащения. За вознаграждение он помогал компаниям и частным лицам получать выгодные контракты, выходить на фондовую биржу и решать другие коммерческие вопросы.

Коррупционную схему Гао Синфу выстроил за время работы на руководящих должностях в строительных и транспортных корпорациях, а затем продолжил, занимая посты заместителя губернатора Чжэцзяна и заместителя председателя постоянного комитета собрания народных представителей провинции. Деньги и имущество он получал как лично, так и через посредников.

Суд признал сумму взяток особо крупной, а ущерб государственным и общественным интересам — чрезвычайно серьёзным. При этом высшую меру наказания решили не приводить в исполнение немедленно. Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, раскаяние и активное сотрудничество бывшего чиновника со следствием.

Кроме того, Гао Синфу самостоятельно рассказал о большинстве коррупционных эпизодов, ранее неизвестных правоохранителям, и содействовал возвращению незаконно полученного имущества. Суд также учёл, что некоторые преступления не были доведены до конца. Осуждённого пожизненно лишили политических прав и постановили конфисковать всё его личное имущество. Незаконные доходы подлежат передаче в государственную казну.

Ранее Life.ru сообщал об ужесточении контроля за имуществом китайских чиновников и их родственников. В начале ноября Центральный комитет Компартии КНР предложил внимательнее проверять доходы и расходы семей высокопоставленных руководителей. Особое внимание решено уделять случаям, когда стоимость приобретённого имущества заметно превышает официальные заработки. Под дополнительный надзор также попадёт предпринимательская деятельность супругов, детей и других близких родственников представителей власти. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее признавал, что борьба с коррупцией в стране остаётся сложной задачей, требующей дальнейшего ужесточения контроля.