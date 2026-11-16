Актриса Нонна Гришаева рассказала, что предложение сняться в «Папиных дочках» застало её на прогулке с маленьким сыном Ильёй. До его рождения звезда долго пыталась пробиться в профессии. А когда решила, что теперь на первом месте у неё будет семья, получила приглашения сразу в три телепроекта.

«Моя история славы, известности — она началась как раз после того, как мы поженились с Сашей», — призналась собеседница «Абзаца».

По словам артистки, знакомые отводили её браку с театральным режиссёром Александром Нестеровым всего несколько месяцев. Сама Гришаева в то время готовилась к рождению сына и продолжала работать. До седьмого месяца беременности она снималась в комедии «День выборов».