Жителей Украины в течение трёх десятилетий целенаправленно настраивали против всего русского. Такую точку зрения изложила актриса Нонна Гришаева в проекте «12 вопросов» на Rutube-канале «Слово».

Гришаева, родившаяся в Одессе, регулярно сталкивается с вопросами о том, как она может говорить по-русски, будучи уроженкой Украины. В ответ она всегда подчёркивает, что появилась на свет в Советском Союзе и в русскоязычной Одессе. По её словам, в этом городе исторически никогда не говорили на украинском языке, а украиноговорящие люди появились там значительно позже.

«Я говорю, нет, стоп, я родилась в Советском Союзе и в русском городе Одесса. В Одессе никогда не говорили на украинском языке. Никогда. То, что появились украиноговорящие люди, их завезли в Одессу. Их не было никогда», — сказала Гришаева.

Ярким примером сложившейся ситуации для актрисы стал личный опыт её матери, которая преподавала английский язык в Одессе. В один из дней она столкнулась с требованием вести занятия на украинском. После этого звонка Гришаева приняла решение забрать родительницу в Москву. Этот случай окончательно убедил её в целенаправленном насаждении антирусских настроений.

Актриса выразила сожаление по поводу того, как людей стали натравливать друг на друга. Она отметила, что всегда очень любила украинский язык, но не понимает, почему всё русское стали представлять в негативном свете. Гришаева убеждена, что эти два народа являются самыми близкими и родными.

Ранее Life.ru писал, что украинская певица Ани Лорак официально получила гражданство России. При этом артистка сохранила своё настоящее имя Каролина. После этого исполнительница оказалась в базе украинского сайта «Миротворец»*. В этом перечне она обозначена как лицо, которое подлежит немедленному задержанию и передаче украинским или натовским правоохранительным органам.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.