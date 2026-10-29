«Историю уже не исправить»: Путин призвал не допустить повторения мировых трагедий

Россия помнит трагические уроки Первой и Второй мировых войн и предпринимает все возможные усилия, чтобы человечество не столкнулось с подобными глобальными катастрофами вновь. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам третьего форума «Россия — Африка» в Москве.

Глава государства подчеркнул, что произошедшие исторические события изменить уже невозможно. Однако, по его словам, их последствия должны служить предупреждением для нынешних и будущих поколений.

«История — это то, что уже состоялось, и здесь уже ничего исправить невозможно», — отметил российский лидер.

Путин пояснил, что осмысление трагических страниц прошлого необходимо прежде всего для предотвращения новых масштабных вооружённых конфликтов. Государствам следует учитывать исторический опыт и стремиться не допустить повторения событий, которые обернулись огромными человеческими потерями.

«Но мы можем, зная историю, зная трагические страницы истории, предпринимать попытки для того, чтобы ничего подобного, что было с человечеством в прежние десятилетия или столетия, ничего из того, что человечество переживало в ходе каких-то крупных конфликтов, вооруженных конфликтов, чтобы ничего этого больше не повторилось», — подчеркнул президент.

Особое внимание Путин уделил двум мировым войнам, последствия которых оказали огромное влияние на судьбы России и других государств. Он заверил, что Москва учитывает эти уроки при выстраивании своей политики.

«Мы в России хорошо помним всё это, в том числе уроки Первой и Второй мировой войны. И делаем всё для того, чтобы ничего подобного не произошло в глобальном аспекте», — подчеркнул глава государства

В случае прямого военного столкновения России с европейскими государствами победителей не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам третьего саммита Россия — Африка в Москве. Глава государства предупредил об опасности дальнейшей эскалации и призвал европейских политиков помнить трагические уроки истории.

По словам российского лидера, западным странам не удалось добиться стратегического поражения России. Путин также выразил сомнение, что эта цель станет достижимой к 2030 году.

«А если уж зайдёт слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает», — подчеркнул президент.

Ранее на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка Владимир Путин заявил, что Россия не хочет обострения в Балтийском море, но ответит на любые угрозы. По его словам, безопасность на Балтике обсуждалась в разговоре с президентом Финляндии Стуббом и премьером Норвегии Стёре, и Москва не хотела бы повторения там ситуации Ормузского пролива.