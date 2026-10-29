«На любой вызов ответим»: Путин предупредил о последствиях обострения ситуации на Балтике

Россия не заинтересована в обострении ситуации в Балтийском море, однако готова ответить на любые возникающие угрозы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам третьего саммита Россия — Африка в Москве.

Глава государства рассказал, что вопрос безопасности на Балтике обсуждался во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

По словам Путина, Москва не хотела бы повторения в Балтийском регионе ситуации, сложившейся в Ормузском проливе и Персидском заливе. Президент подчеркнул, что Россия выступает против роста напряжённости, но намерена защищать свои интересы.

«Мы такого не хотим. Но на любой вызов ответим», — заявил российский лидер.

Телефонный разговор Путина со Стуббом и Стёре состоялся 27 октября. Как сообщала пресс-служба Кремля, одной из его тем стало обеспечение безопасности в Балтийском море и на севере Европы. Финский президент и норвежский премьер подчеркнули важность соблюдения международного морского права и свободы судоходства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил угрозы безопасности Калининградской области и ограничения судоходства в Балтийском море. На заседании коллегии МИД 27 октября участники рассмотрели военную активность западных государств в регионе, вопросы защиты российских интересов и возможные ответные меры.