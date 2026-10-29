Алёшки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 октября, 21:22

«На любой вызов ответим»: Путин предупредил о последствиях обострения ситуации на Балтике

Путин заявил о готовности России ответить на любой вызов в Балтийском море

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия не заинтересована в обострении ситуации в Балтийском море, однако готова ответить на любые возникающие угрозы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам третьего саммита Россия — Африка в Москве.

Глава государства рассказал, что вопрос безопасности на Балтике обсуждался во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

По словам Путина, Москва не хотела бы повторения в Балтийском регионе ситуации, сложившейся в Ормузском проливе и Персидском заливе. Президент подчеркнул, что Россия выступает против роста напряжённости, но намерена защищать свои интересы.

«Мы такого не хотим. Но на любой вызов ответим», — заявил российский лидер.

В МИД РФ выразили обеспокоенность заявлениями НАТО о Балтийском море
В МИД РФ выразили обеспокоенность заявлениями НАТО о Балтийском море

Телефонный разговор Путина со Стуббом и Стёре состоялся 27 октября. Как сообщала пресс-служба Кремля, одной из его тем стало обеспечение безопасности в Балтийском море и на севере Европы. Финский президент и норвежский премьер подчеркнули важность соблюдения международного морского права и свободы судоходства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил угрозы безопасности Калининградской области и ограничения судоходства в Балтийском море. На заседании коллегии МИД 27 октября участники рассмотрели военную активность западных государств в регионе, вопросы защиты российских интересов и возможные ответные меры.

Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar