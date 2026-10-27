Лавров обсудил угрозы Калининграду и милитаризацию Запада на коллегии МИД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл заседание коллегии МИД, на котором рассмотрели действия западных государств по военному сдерживанию РФ, милитаризацию и ограничения международного судоходства. Особое внимание дипломаты уделили безопасности Калининградской области и развитию транспортных маршрутов в Арктике. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Предметно рассмотрены вопросы военно-политической обстановки в регионе, включая недружественные шаги Запада по милитаризации, ограничению судоходства и „сдерживанию“ России в целом», — говорится в сообщении министерства.

Участники заседания проанализировали существующие вызовы национальным интересам России и возможные способы противодействия им. Отдельно обсуждались перспективы развития Трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути, имеющих важное значение для перевозки грузов и освоения северных территорий.

Ещё одним направлением обсуждения стала безопасность Калининградской области. Российские дипломаты неоднократно заявляли об обеспокоенности усилением военной активности НАТО в Балтийском регионе, а также действиями европейских государств в отношении морских перевозок.

Вместе с тем опубликованное сообщение коллегии не содержит сведений о принятии новых ограничительных мер или конкретных решениях в отношении западных стран. Основной темой заседания стали оценка существующих угроз и определение направлений дальнейшей работы российской дипломатии.

Ранее Life.ru сообщал, что в МИД России выразили обеспокоенность планами НАТО в отношении Балтийского моря. Директор департамента европейских проблем Владислав Масленников обратил внимание на заявления представителей альянса о стремлении превратить Балтику во «внутреннее море» НАТО. Дипломат также раскритиковал задержания судов западными государствами и подчеркнул, что Россия принимает ответные меры.